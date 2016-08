Kræftsyge Susanne får havehjælp

- Jeg elsker min have, siger den spinkle kvinde, og piller forsigtigt lidt ukrudt op fra en kasse, som huser de visne rester af det, som engang var krydderurter. I hjørnet står den store totempæl mellem ukrudtet som et symbol på et liv som en aktiv og efterspurgt shaman. Nu er Susanne Garcia mest syg af kræft. Meget syg. For et år siden blev hun opereret i bugspytkirtlen, og siden er det gået ned ad bakke.