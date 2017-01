Tobias Trier spiller selv rollen som den karismatiske charlatan, der udgiver sig for at være verdenskendt dirigent. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Kor i kamp om billetter til Tobias Trier-teater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kor i kamp om billetter til Tobias Trier-teater

Odsherred - 14. januar 2017 kl. 16:58 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 16. og tirsdag den 17. januar kommer musiker og komiker Tobias Trier til Nykøbing Sjælland for at opføre sit teater-eksperiment »Dirigenten« på Odsherred Teater.

Selvom det fremgår af pressemeddelelsen, at dirigent Vitus Cornelius Gormsen er en charlatan, formentlig en svindler, der undervejs forsøger at franarre publikum værdigenstande, har det ikke afholdt publikum fra at købe billetter,

De fleste billetter er revet væk til to forestillinger med Trier - blandt andet har flere kor meldt sig.

Derfor har Teater & Musik Odsherred været nødt til at booke en ekstra-forestilling, fordi der nærmest er opstået »kor-krig« om billetterne.

- Tobias Trier vil kun have 80 publikummer ind til forestillingen, så da Egebjergkoret købte 26 billetter, begyndte det at gå stærkt, og vi kunne se, at der var brug for en ekstra forestilling. Her kom Trifli-koret fra Nykøbing på banen og købte billetter, og der er også et herrekor med, fortæller teaterforenings-formand Inge Risom.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Selvfølgelig er det forventeligt, at korene strømmer til, når en stor, anerkendt dirigent som mig kommer til byen. Men - det er nu alligevel rørende, at de bakker op på den måde, siger Tobias Trier til dagbladet Nordvestnyt.

- Jeg kan godt lide at få folk til at synge, men det skader jo ikke, at de er gode til det i forvejen, siger dirigenten.

Han håber, at publikum stifter en støtteforening for ham og donerer indskudskapital og arveforskud.