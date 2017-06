Ved siden af pizzariaet i Fårevejle Kirkeby ligger Asnæs Importen, hvor Jan Skødsbæk har mistet sit job på grund af en kommunefejl. Foto: Foto: Margrethe Groth

Kommunefejl kostede ham job og indtægt

Odsherred - 16. juni 2017 kl. 12:58 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I ti år har 44-årige Jan Skødsbæk, fra Asnæs, haft et godt job som fleksjobber i sin egen virksomhed, Asnæs Importen i Fårevejle Kirkeby. Han har schlerose og har egentlig krav på en førtidspension, men han vil ikke, for jobbet som selvstrændig gav ham i mange år en stabil indtægt og et værdigt liv.

Men for nylig opdagede Odsherred Kommune, med 10 års forsinkelse, at de den 2.april 2007 begik en ulovlig handling, da de godkendte løntilskuddet til Jan Skødsbæk, og iførlge Anders Hegnsvad, der er leder af jobcentret, i Odsherred Kommune, så har en myndighed pligt til at rette op på fejlagtige afgørelser, også selvom fejlen ligger mange år tilbage.

Jan Skødsbæk er frustreret, for selvom han har en kommunejurists ord for, at han og firmaet har handlet i god tro, så står han stort set uden forsørgelse, og han føler sig fuldstændig svigtet af Odsherred Kommune.

Han har klaget over afgørelsen til ankestyrelsen, som har mange måneders sagsbehandlingstid, og i mellemtiden er han henvist til at leve af passiv forsørgelse i form af en tidligere hvilende førtidspension, som nu kan udbetales med henved 8.000 kroner om måneden.