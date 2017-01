Kommune sætter sms-lås på wc'erne

Fremover skal du huske mobiltelefonen, hvis du vil benytte de offentlige toiletter i Odsherred. I julen satte nogle sat ild til noget toiletpapir på det offentlige toilet i Hørves bypark, Bøgelunden, og det får nu kommunen til at trække en streg i sandet og løsningen bliver muligvis at trængende, skal huske mobiltelefonen for at benytte et offentligt toilet.