Kommune ramt af overfakturering

Odsherred - 18. august 2017 kl. 13:05 Af Torben Andersen

Med uregelmæssigheder i otte af 15 håndværkerfirmaers fakturaer til Odsherred Kommune trækker direktionen en streg i sandet og anbefaler økonomiudvalget at opsige den kommunale rammeaftale for udbud af håndværkerydelser fra tømrere, elektrikere, vvs'ere, malere og murere.

Borgmester Thomas Adelskov (S) oplyser, at der ikke er foretaget nogen politianmeldelser.

- Det er i givet fald noget, som økonomiudvalget skal beslutte. Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om alle uregelmæssighederne skyldes snyd, men det er ikke holdbart at fortsætte på denne måde, siger han.

Administrationen har indledt flere sager med krav om tilbagebetaling.

Rammeaftalen gælder mindre, løbende serviceydelser på kommunale institutioner og bygninger.

Thomas Adelskov forventer, at økonomiudvalget beslutter at opsige rammeaftalen til den 31. januar 2017.

- Vi har jo også en række løbende serviceopgaver, der skal klares, så vi kan ikke bare sige aftalen op med det samme. Her står vi i lidt af et dilemma, lyder det fra borgmesteren, som understreger, at langt fra alle firmaer har uregelmæssige fakturaer. Han mener heller ikke, at der er noget mønster blandt firmaerne med ukorrekte fakturaer - hverken i forhold til adresse, størrelse eller fag.

Indtil for tre-fire år siden blev de løbende håndværkerydelser indkøbt decentralt på institutionerne, ofte med brug af en fast, stedkendt håndværker. Kommunen samlede imidlertid ydelserne i en rammeaftale, blandt også for at give nye håndværkerfirmaer en chance.

To sager i 2015 og 2016, hvor håndværkere misligholdt deres aftaler med kommunen ved ulovlige mer-faktureringer af indkøbte materialer, fik tidligere på året økonomiudvalget og embedsmændene til at sætte spot på emnet.

Thomas Adelskov ser frem til at få en konstruktiv dialog med håndværkerne og Odsherred Erhvervsforum, så man kan indgå en ny aftale fra 2018.

- Vi skal have en aftale, der er gennemsigtig for håndværkere og kommunen, og som også giver nye virksomheder mulighed for at lave opgaver for kommunen, siger han.