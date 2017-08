En 31-årig mand fra Odsherred fik på et år 121 kontrolafgifter for at køre i tog uden billet. Arkivfoto: Mik Foto: Foto: Mik

Kørte gratis med tog 121 gange

Odsherred - 15. august 2017 kl. 18:03 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 31-årig mand fra Odsherred fik i et års tid - mellem maj 2015 og maj 2016 - 121 kontrolafgifter for at have kørt med tog uden gyldig billet.

Turene fandt sted over hele Sjælland, herunder København.

Mandag erkendte han ved Retten i Holbæk, at han havde kørt uden billet så mange gange. Den 31-årige forklarede blandt andet, at han havde haft svært ved at håndtere bøderne, som han skulle betale via e-boks.

- Men nu har jeg fået et rejsekort, hvor der er penge på, fortalte han.

Anklageren ønskede den 31-årige idømt 30 dages ubetinget fængsel - og heri skulle også indgå tidligere betingede domme.

Den 31-åriges forsvarer, Jens Klokhøj, fremhævede dog, at den tiltalte var inde i et godt forløb med blandt andre det kommunale rusmiddelteam, og at han ikke havde kørt ulovligt i lang tid. En forklaring, som i retten blev understøttet af udtalelser fra to kommunale medarbejdere, som hjælper den 31-årige i dagligdagen.

- Der bør gives en betinget fængselsstraf med mulighed for at fortsætte det nuværende behandlingsforløb, argumenterede Jens Klokhøj.

Dommeren var enig med anklageren i, at de mange gratisture - sammen med tidligere domme - burde give en fængselsstraf på 30 dage. Men forsvareren fik medhold i, at sanktionen skulle gøres betinget. Det betyder, at den 31-årige ikke må foretage sig noget kriminelt det næste år, og at han skal fortsætte sin behandling. Den 31-årige skal også tilbagebetale 94.950 kr. - summen af de mange ubetalte kontrol­afgifter. Den 31-årige modtog dommen. Anklageren har 14 dage til at overveje en eventuel anke.