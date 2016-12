Køerne får massage hver dag

De gårde, der producerer kødet, er gået i arv i familier i over 1000 år. Det betyder, at hver familie har opbygget deres måde at producere kødet på. Landmændene behandler køerne som familiemedlemmer. De får navne, og hver ko får et aftryk af mulen, der bliver brugt til at lave et pas, som følger den resten af livet, der som regel varer tre år.