Grønnegården er sat til salg for 14,5 mio. kr. På torsdag indløber der bud på de seks omkringliggende bygninger. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Købere til Annebergparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Købere til Annebergparken

Odsherred - 30. maj 2017 kl. 18:10 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det statslige ejendomsselskab Freja har dannet sig et overblik over den enorme bygningsmasse, det ejer i Annebergparken. Og Freja har man hyret en lokal mægler - Nybolig - til at stå for salget af det tidligere psykiatri-hospital. Bygningerne har været til salg i en uges tid.

- Der er positiv interesse for bygningerne, for det er jo et unikt område. Det er svært at vide, hvordan det vil gå, men vi har da en forventning om, at vi vil få solgt en del af ejendommene i år, siger Frank Helner Venset, projektleder i Freja.

Morten Egeskov, Nybolig i Odsherred, har allerede fremvist bygningerne for flere interesserede købere. Og han oplyser, at de første bud afleveres på torsdag. Det drejer sig om bud på de seks mindre bygninger rundt omkring Grønnegårdsanlægget.

- Jeg kender selvfølgelig ikke budene endnu, og jeg ved derfor ikke, om de ligger over eller under udbudsprisen. Det er jo Freja, som i sidste ende afgør, om man vil sælge til de bedste bud. Men jeg forventer da, at alle seks bygninger er solgt på torsdag, for der er stor interesse for dem, siger Morten Egeskov.