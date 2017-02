Ko-vending: Dropper planer om kommunal børnetandklinik

Se billedserie Det skal fortsat være de private tandlæger i Odsherred, der passer på børnenes bisser. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Odsherred - 08. februar 2017 kl. 07:55 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune ønsker ikke længere, at der skal arbejdes videre med planerne om en kommunal børnetandklinik. Det er nye toner, eftersom et flertal i flere års politisk kamp om børnenes tænder har plæderet for en kommunal tandklinik, der kunne samle de faglige kræfter og sikre en god kvalitet. Venstres udvalgsmedlemmer Karina Vincentz og Hanne Pigonska har derimod under hele processen fastholdt, at børnetandplejen skulle varetages af privatpraktiserende tandlæger.

En ny lov, som er på vej, sikrer der frie valg, fik tirsdag aften partierne til at finde fælles fodslag i sagen.

- Vi blev enige om at vælge den fornuftigste løsning, og derudover er der en lov på vej, som sikrer det frie valg, og så kan det vise sig at være håbløst at bygge en kommunal klinik, siger udvalgsformand Steen Egede Jensen (DF).

Nu skal der arbejdes på at sikre en erfaringsbaseret kvalitet i børnetandplejen i et tæt samarbejde med de privatpraktiserende tandlæger, blandt andet ved at et minimum antal af børn pr. tandlæge fastsættes, at fremmøde for alle børn sikres og at indkaldsintervaller overholdes, hedder det i en fælles udtalelse.

Tandlægernes organisation og kommunes tandlægekonsulent anmodes om at afgive udtalelse om holdningen ovennævnte kvalitetssikring i børntandplejen. Sagen genoptages på udvalgets møde i april 2017.