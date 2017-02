Rema 1000 vil overleve, men mister en del af omsætningen, hvis der kommer en ny dagligvarebutik i Fårevejle Kirkeby. Foto: Mik Foto: Mik

Kludder i Kirkeby-tal

Odsherred - 07. februar 2017 kl. 08:17 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre år siden skrev konsulentfirmaet ICP i en detailhandelsanalyse, at der var plads til yderligere 1800 kvadratmeter dagligvarebutik i Fårevejle Kirkeby. Analysen, som var bestilt af Odsherred Kommune, skulle bruges til kommuneplanen. Men i kommuneplanen fik man ikke ført de 1800 kvadratmeter med over fra analysen. I kommuneplanen står derfor, at man slet ikke har plads til flere kvadratmeter dagligvarebutik i Kirkebyen. Men det skyldes en redigeringsfejl, forklarer forvaltningen.

I dag gælder hverken de 1800 kvadratmeter eller det store, runde nul. Et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF og DF har nemlig besluttet sig for, at der er plads til 500 ekstra butikskvadratmeter i den lille by. Det sker efter, at ICP i en ny rapport har anbefalet dette.

Men 500 kvadratmeter er slet ikke nok for en moderne dagligvarebutik. Politikerne har dermed reelt sagt nej tak til erhvervsmanden Filip Dyveværks ønske om at etablere en dagligvarebutik lige over for Rema 1000.

Morten Egeskov (V) undrer sig over forløbet.

- Jeg synes ikke, det er rimeligt overfor dem, som ejer bygningerne, dem, som er ved at købe dem, eller for beboerne i Fårevejle, at man på en så løs baggrund river grundlaget væk for at drive en ny butik. Hvis hverken forvaltningen eller flertallet (S, SF og DF) ved, hvad der står i den kun tre år gamle detailhandelsanalyse, så tyder det ikke på, at man har været særlig grundig, siger Morten Egeskov.