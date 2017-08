Kims kamp for højere skat faldt

Ifølge Allan Andersen, fra Socialdemokratiet, er forslaget stillet på et forkert tidspnkt, og i byrådssalen sagde han, at i en tid, hvor et samlet byråd ønsker at fastholde virksomheder som Lundbeck, der »er ved at blive jaget ud af gale borgere,« så var det ikke på sin plads med at lægge yderligere byrder på virksomhederne, og det fik stor applaus fra Venstres Morten Egeskov, der foreslog Kim Mariegaard, i stedet at rette henvendelse til sine partifæller i Københavns Kommune, for at få dem til at lette lidt på økonomien, for påd en måde, at give positive muligheder i provinsen.