Kendt fabrik fyrer

Poul Johansen Maskiner i Fårevejle har fyret ni medarbejdere. Virksomhedens bestyrelsesformand, Teddy Wivel, siger til dagbladet Nordvestnyt, at der er tale om en justering af medarbejderstaben, hvilket der ikke er noget usædvanligt i, og han siger videre, at antallet af medarbejdere stadig er større end ved årets start.

Hos fagforeningen Metal Nordvestnyt, beklager formanden Mads Kofoed, fyringerne, men slår fast, at han forventer, at virksomhedens produktion snart kommer op i omdrejninger, og til Nordvestnyt, siger han, at tiden skal bruges til at efteruddanne de tidligere medarbejdere, og at virksdomhed og fagforening har et godt samarbejde.