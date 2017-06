Kattedrab: Yankee skudt i hjertet

Til dagbladet Nordvestnyt, siger hun, at da katten kom ind til aftensmad i torsdags miavede den voldsomt og kastede en klump blod op, men at hun først dagen efter kunne se, at den var helt gal.

Katten kunne ikke trække vejret, og den måtte akut til dyrlægen, som på røntgenbillederne kunne se at katten var alvorligt kvæstet efter et skud på klos hold, og katten måtte aflives.

Sagen er meldt til politiet, som fortæller, at gerningsmanden kan straffes for hærværk eller en overtrædelse af dyreværnsloven, men Birgit Nielsen er mest vred over, at nogen kan finde på at skyde en fredelig kat, og særligt fordi det er sket på en fredelig villavej, hvor der udover mange husdyr også er en livlig trafik af børn.