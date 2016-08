I de seneste 15 år har DCU drevet campingpladsen ved sanddobberne, men det kan snart blive historie. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Kampen skærpet om Sanddobberne Camping

Odsherred - 31. august 2016 kl. 19:38 Af Martin Hoffmann Kønig

Direktører, der løb med en »halv vind,« og blev fyret, en dialog, der forsvandt i vrede og 381.000 kroner i årlig forpagtningsafgift som risikerer at forsvinde. DCU Sanddobberne Camping går tilsyneladende en uvis skæbne i møde. Over et års forhandlinger mellem Dansk Camping Union, DCU, og Odsherred Kommune er endt i gensidig frustration, og nu har politikerne i Odsherred valgt at sende pladsen i udbud, og når DCUs forpagtning udløber den 31. december 2017, er det muligvis slut med DCU på Sanddobberne.

DCUs bestyrelsesformand Bjarne Jensen kalder Odsherred Kommunes attítude overraskende, og undrer sig over, at kommunen på den måde vil ødelægge 15 års godt samarbejde, og så advarer han. For til dagbladet Nordvestnyt, forklarer han, at DCU hvert år taber penge på pladsen, og at de samtidig betaler 381.000 kroner i årlig forpagtningsafgift uden at få noget igen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) undrer sig på sin side over, at DCU ikke vil indgå en aftale, og han forklarer at forhandlingerne nu er afsluttet, og at der er truffet beslutning om, at sende pladsen i offentlig udbud.