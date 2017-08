I 2013 var forældre og lærere aktive i debatten om ny skolestruktur, og nu skal de på den igen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kampen om skolerne er begyndt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampen om skolerne er begyndt

Odsherred - 30. august 2017 kl. 18:28 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele byrådet er enige. Skolestrukturen i Odsherred fungerer ikke, så nu er det, igen, tid til at ryste skoleposen. Eneste tydelige uenighed går på, om processen først skal sættes igang til januar eller nu mens det nuværende byråd er aktivt.

Venstres MOrten Egeskov var meget klar i mælet på tirsdagens byrådsmøde, da han skulle forklare, hvorfor det gik galt, da byrådet for fire år siden besluttede at ændre skolestrukturen.

»Der er mange gisninger på hvad gik galt, men det var nok et for snævert og lukket forum vi lavede aftalen om, hvad der skulle ske med skolerne, og det, tager jeg min del af ansvaret for. Jeg var selv en del af det snævre rum, og vi troede vi havde gjort noget virkelig godt, nærmest genialt,« sagde han.

Anna-Louise Attermann (S), er selv skolelærer, og efter hendes overbevisning kan det kun gå for langsomt med at få lyttet til lærerne, skoleledere og skolebestyrelser.

»Jeg ved om nogen, hvad der rører sig på skolerne, og det er kærkomment det her. Det bliver ikke svært at få samlet folk, for det kommer ikke bag på folk, at noget skal ændres, så jeg håber virkelig, at der kommer nogle brugbare høringssvar, så det kommende byråd kan træffe en god beslutning,« sagde hun.

Michael Kjeldgaard (SF) revsede de af byrådets medlemmer, der har udtalt sig om skolestrukturen i Nordvestnyt.

»Lad nu være med at evaluere skolestrukturen i avisen, før høringssvarene er kommet. Det er så demotiverende, og det tager energien ud af at have lyst til at evaluere. Det skal vi holde os fra, og i stedet skal vi træde et skridt tilbage, og ikke lufte alt for mange lyse ideer,« sagde han.

Det fik Vagn Ytte Larsen (S) til at replicere, at det var noget særpræget, at kræve, at politikere skal holde mund med deres holdninger få måneder før et kommunalvalg.