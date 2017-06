Kampen om milliondyre småsten

Ral er småsten, der kan bruges til at fodre ødelagt kystsikringsanlæg, men ved Dybesø i Rørvig er de små sten blevet genstand for stor diskussion mellem otte lodsejere og Odsherred Kommune. Kommunen vil lave kystsikring ved at ralfodre det eksisterende anlæg, og den milliondyre regning skal lodsejerne betale.

Det har givet stor modstand, og selvom diskussionen har stået på i flere år, så erkender formanden for kommunens miljø- og klimaudvalg, Morten Egeskov (V), at der er en risiko for, at projektet må opgives eller omformuleres, for politikerne er ikke meget for at fremme et projekt til beskyttelse af lodsejere, der er modstandere af projektet.