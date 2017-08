Kaffeblanding til barske mænd

- Vi havde en af frømændene på besøg i risteriet i forgårs for at prøvesmage vores kaffe. Vi aftalte at prøve at lave en signaturkaffe til dem. Resultatet i dag er en espresso med mørke nødder, chokolade og en markant syre og frugt ... glæder mig til, at de kommer forbi til smagning af deres kaffe, skriver indehaver af kafferisteriet, Erling Skaale på Facebook.