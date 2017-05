K-profil skifter parti

Sundhedscentret i Nykøbing skal holde åbent om vinteren, den personlige ældrepleje må ikke udliciteres, der bør anlægges en cykelsti mellem Hørve og Fårevejle, og så vil han ikke binde sig fast på at pege på en bestemt kandidat som borgmester, for den post skal tilfalde den, der vil give mest indflydelse retur.

Han siger selv, at årsagen er, at han er blevet træt af Christiansborg konservatives regeringsdeltagelse, og så vil han fokusere på det lokale i stedet for at føle sig bundet af et parti i Folketinget.