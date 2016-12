Mads bøttger Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Julen på slottet begynder i slåbrok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julen på slottet begynder i slåbrok

Odsherred - 24. december 2016 kl. 09:28 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mads Bøttger, adm. direktør på Dragsholm Slot fortæller om juletraditionerne på det 800 år gamle slot:

Juleaften på slottet er noget ganske særligt, da det er den eneste dag, vi har lukket for gæster.

Så efter vi har sendt vores dygtige medarbejdere fortjent hjem til mor for at holde jul, starter familiens jul på slottet. Det er derfor den eneste dag på året, hvor jeg på slottet har mulighed for at lave kaffe og servere morgenmad på sengen for fruen iført slåbrok - ligesom ungerne kan løbe rundt på gangene i nattøj og synge »Nu er det jul igen« lige så højt, de lyster.

Traditionen tro starter jeg altid d. 24. december med en frisk dukkert i bølgen blå ved Sejerøbugten. Det har jeg gjort de sidste mange år, og det er en fantastisk måde at vaske en travl december måned bort, så jeg er klar til at lade julefreden sænke sig.

Herefter går alle juleforberedelserne i gang. Familien og venner, der skal fejre juleaften med os, begynder at ankomme på slottet, og alle har gøremål med forberedelserne. Farfar og lille manden fælder juletræet, farmor og pigerne pynter træet og julebordet med de gamle nisser fra farmors barndom. Onkler og tanter, fætre og kusiner laver konfekt, julekager og hygger om den hårdtarbejdende kok i køkkenet, der i dagens anledning er undertegnede. I løbet af dagen har vi mange venner og familie samt medarbejdere, der kommer forbi for at ønske os en glædelig jul ligesom vores køkkenchef altid er sød at komme og vise mig, hvor man tænder for gassen på anden. Der er sket meget i et moderne køkken, siden jeg var opvasker og køkkenhjælper på slottet tilbage i 80'erne.

Så er det tid til julegudstjeneste i slotskirken, der ligeledes er en stor tradition i familien og for mange lokale. Her kommer mange af slottets stamgæster, som jeg har mulighed for at ønske glædelig jul.

Derefter er det tid til den store julemiddag i Riddersalen, hvor der er stor prestige og håneret i at vinde årets mandelgave. Så alle kneb gælder, og der spises om kap, indtil den sidste mandel er fundet.

Så skal der danses om det store træ i Havesalen. Desværre får jeg altid en alarm om, at fyret mangler brændsel, lige inden julemanden kommer. Så ham har jeg stadig til at gode ... HO HO HO.

Glædelig jul fra alle os på slottet til alle jer i Odsherred.