Jul med ande-skrog og violintoner

Odsherred - 24. december 2016

Mette Mathiasen, kulturformidler i Odsherred Kommune, fortæller om en særlig måde at spise juleanden:

Min mand Christian og jeg har tre børn i alderen 7,10 og 14 - sådan nogle størrelser er ret populære hos bedsteforældrene, så vi er skiftevis det ene og det andet sted.

Julen med mine forældre er enten hos os selv eller hos mine forældre i Glostrup. Her vil jeg i særligt grad fremhæve det elskede eller frygtede »skroget«. I min familie har vi altid spist skrog: det vil sige ingen skæren ind til benet, når du partere anden - der skal jo være noget tilbage på skroget.

Når alle pakker er åbnet, al konfekt fortæret, alle pakkespilsgaver er erobret højlydt af min far, ungerne på magiske vis har fået mandlen igen (men først når alle har fået kvalme af risalamanden) og der er danset, takket og sunget, så sænker freden sig og skroget hentes frem fra udestuen, hvor det har stået og ventet. Udstyret med en øl eller citronvand går alle nu til fadet, ingen tallerkner, ingen bestik, ingen fine fornemmelser - grabberne frem og tag for dig. En udfordring for min kære mand, som helst spiser hotdog med bestik - men selv han er nu blevet set med fedtglinsende fingre og ditto hage, for ingen jul uden skrog.

På hans side af familien er der dog også en helt særlig juletradition. Her står juletræet altid smukt pyntet med de gamle indviklede og flot flettede julehjerter. Men kun på den ene side - for juletræet står altid helt oppe i hjørnet af stuen, for her danser ingen om træet.

Min svigerfar er habil violinspiller, og siden min mand og hans søster var ganske små, har de spillet koncert juleaften. Svigerfar på violinen, Christian på kontrabas og Marie på tværfløjte. De to sidstnævnte får aldrig spillet meget mere end den ene gang om året, men stemningen er fin og rørende. Jeg selv har spillet med på både klaver og guitar, og skrålet med en alt-stemme der desperat forsøger at nå de mezzosoprantoner, der passer bedst til violinens toneart. Nu er vores datter kommet med på klaver - og det år, det skete første gang, var det ikke tonearten, der knækkede min stemme, men følelsen af glæde og samhørighed ved at lære dem om deres familiers jul og traditioner.

Ingen jul uden bedsteforældre - hvad enten de er til fedtglinsende skrog eller violintoner. Det er samhørigheden, der tæller ...