Jobdating for lærlinge og faglærte

Odsherred - 01. september 2017

Fokus på ufaglærte, faglærte og uddannelse på dette års jobevent på Ditlev-Burke den 12. september. Industrivirksomheder som NKT, Lundbeck, RC Beton, Flux og Poul Johansen er med, når Odsherred Kommune endnu en gang inviterer til en slags jobdating, men også en række lokale håndværkere og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner er at finde med job- og uddannelsesmuligheder.

Tidligere har kommunens fokus været på akademikernes jobmuligheder, men ikke i år. Nu handler det om job og jobmuligheder for faglærte og ufaglærte, siger erhvervskonsulent i Odsherred Kommune, Claus Rolsted, der har stået for kontakten til det lokale erhvervsliv i forbindelse med arrangementet.

- Det handler meget om at få inspireret de unge til at gå den faglærte vej. Det er så vigtigt. Vi skal have parret nogle og de skal kigge hinanden i øjnene - det er jo det, der virker allerbedst, siger erhvervskonsulenten.

Den store sten i sikkerhedsskoen i dag er. At der i en årrække ikke blev oprettet nok lærlingepladser og derfor heller ikke uddannet nok håndværkere. Branchen skriger på uddannede hænder, men ved også godt, at de selv har en del af skylden for situationen.

- De er blevet bedre til det, men vi mangler stadig at få nogle flere aktiveret, så de ikke står med flaskehalsproblemer, som er den store udfordring i dag, siger han.

Travlheden blandt håndværkerne betyder også, at nogle af dem ikke har tid til selv at være til stede til jobeventen i Asnæs. Derfor har Claus Rolsted og kollegaen Anette Friis en bunke muligheder med under armen til jobsøgende og unge, der leder efter lærlingepladser.