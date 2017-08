Joachim Knop var flyvende som Figaro

Der var absolut fuldt hus, og mange mødte op i god tid for at nyde den medbragte madkurv.

Joachim Knop satte tidligt et dramatisk og komisk præg med den berømte arie »Largo al factotum«, et virksomhedsportræt i turbo-fart, hvor Figaro opruller, at han er verdensmester i at fikse alt. Ikke mindst at skaffe unge forelskede kontakt med hinanden.