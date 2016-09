Jægerkonens Kogebog holder stadig

99-årige Grethe Sørensen har ingen problemer med at kunne fortælle sit livs spændende historie. Hukommelsen er intakt og ordene står gerne i kø, når hun fortæller fra barndommen, hvor familien måtte rejse landet rundt for at følge faderens læregerning, over tiden som væverske under besættelsen og som hustru til en skovfoged og ivrig jæger, og så ikke at forglemme hendes tid som forfatter til den populære »Jægerkonens Kogebog,« der stadig kan bruges til et lækkert og solidt måltid med vildt, som de tidligere har gjort det på OK-fondens plejecenter Baeshøjgård i Vig.