Iscafé må lukke for fristelserne

I oktober er det endegyldigt slut med iscaféen Farmors Fristelser i Fårevejle. Det er sygdom i den nærmeste familie, der har fået Lone Henssel til at tage den tunge beslutning om at lukke Farmors Fristelser på Kalundborgvej i Fårevejle og sælge ud af kager og chokolade i den kommende tid.

- Det bliver jeg simpelthen lige nødt til at koncentrere mig om. Jeg lukker helt ned, for det har kostet mange penge at stable det på benene, og det tror jeg ikke vi får mulighed for at gøre én gang til. Så vi lukker den helt.