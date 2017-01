Se billedserie Kommunedirektør Gitte Løvgren lover, at der fortsat vil ske individuele vurderinger af plejebehov. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ingen planer om at skære i døgnpleje

Odsherred - 13. januar 2017 kl. 18:27 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør for Odsherred Kommune Gitte Løvgren ønsker ikke at udtale sig om sagen om den 21-årige hjerneskadede Theis Bollhorn fra Kongsøre Næbbe, hvis forældre frygter, at deres søn ikke længere vil blive tildelt overvågning i nattetimerne. Sagen blev omtalt i onsdagens udgave af Nordvestnyt.

Theis Bollhorn er svært hjerneskadet, og passes i dag i hjemmet af forældrene og handicaphjælpere under en såkaldt BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance). Domstolene afsagde sidste år dom i en sag, som omhandlede en paragraf i serviceloven, som Theis Bollhorn også er omfattet af. Derfor er forældrene nu bekymrede for, om Odsherred Kommune vil skære den hjerneskadede søns døgnpleje ned til udlukkende at omfatte pleje i dagtimerne, eller måske flyttet sønnen på en bo-institution. Flere politikere på Christiansborg har taget Theis Bollhorns sag op med socialminister Mai Mercado(K).

Gitte Løvgren mener derfor ikke, at man som pårørende til en handicappet behøver frygte, at Odsherred Kommune nu pludselig vil begynde at skære i døgnplejen.

- Som kommune vil vi altid vurdere den konkrete sag, og tage stilling til, hvilke behov en borger har for pleje og hjælp. Men vi overholder selvfølgelig lovgivningen, siger Gitte Løvgren, med henvisning til serviceloven.