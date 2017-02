Ruwel bygningen er en øjebæ, som alle lokalpolitikere ønsker renoveret, men tilsyneladende er en løsning strandet på uenighed. Foto: Marianne Nielsen

Ingen handel om Ruwel fabrikken

Odsherred - 10. februar 2017 kl. 13:22 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherreds borgmester Thomas Adelskov(S) holdt den 6.januar et møde med dirketør Filip Dyvekær for at drøfte mulige løsninger på den hærgede Ruwel fabrik i Nykøbing. Det gav, efter Filip Dyvekærs opfattelse, en aftale om, at han skulle rydde op, reparere og istandsætte Ruwel fabrikken, og så ville kommunen droppe et lokalplanskrav om opførelse af en 700.000 kroner dyr pergola fra Aldi bygningen til Havnevej.

Men sådan bliver det ikke. Kommunens miljø- og klimaudvalg har slået fast, at de ikke vil koble de to ting, og politikerne kræver, ifølge udvalgets formand, Morten Egeskov (V), at Ruwel bygningen renoveres, i henhold til det påbud, som Odsherred Kommune har udstedt, og så kan Filip Dyvekær efterfølgende indsende en dispensationsansøgning til lokalplanen for at slippe for den dyre pergola.

Politikernes beslutning undrer Filip Dyvekær, der til dagbladet Nordvestnyt, siger, at han er overbevist om, at han har en aftale med borgmesteren om at pergola kravet fjernes mod at han renoverer Ruwel bygningen.