Indbrud truer Odsherreds hovederhverv

Det er stadig alt for mange indbrud i privat beboelse, lyder det fra Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), der til Nordvestnyt slår fast, at indbrud i de mange sommerhuse er undergravende for folks lyst til at opholde sig i sommerhusene i Odsherred, og set fra borgmesterens bord, svarer det til indbrud i virksomheder andre steder, fordi sommerhusturismen er Odsherreds hovederhverv, og derfor har han flere gange gjort det klart over for Midt- og Vestsjællands politi, at kommunen ønsker politiets øgede fokus på tilstedeværelse og reaktion, når der bliver anmeldt indbrud.