En lang række beboere i Odsherred har haft uindbudte gæster. (Arkiv)

Indbrud på stribe i Odsherred

Odsherred - 27. februar 2017 kl. 10:05 Af Cecilie Lunding Tolversen og Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har modtaget anmeldelser om indbrud i flere sommerhuse og villaer i Odsherred Kommune.

Tyv stjal pillebrændeovn En pillebrændeovn og tilhørende seks til otte sække med piller er blevet stjålet fra et sommerhus på Hørvænget i Ordrup. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi brød tyven ind på et tidspunkt i løbet af de sidste to uger. Pillebrændeovnen er af mærket Ecoteck og er 45 centimeter bred og dyb og 90 centimeter høj og vejer desuden 130 kilo.

Tyv stjal computer En indbrudstyv brød i tidsrummet mellem torsdag klokken 11 og fredag klokken 11.53 en dør op til et sommerhus på Lokkemosevej i Rørvig. Tyven stjal et fjernsyn og en computer. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

To indbrud på samme vej Lørdag skete der to indbrud på Timianvej i Højby. Det ene skete i tidsrummet mellem klokken 14 og 22.30, hvor tyven stjal et Canon kamera, en guldkæde og marguerit ørestikkere. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi kom tyven, der gennemrodede hele huset, ind ved at bryde et vindue op. Det andet indbrud skete i tidsrummet mellem klokken 11.15 og 22.00. Her fik tyven aflistet et soveværelsesvindue og stjal nogle guldmanchetknapper fra værelset. Desuden lod tyven en butterflyæske ligge åben på gulvet.

Indbrud i sommerhus Fredag modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om indbrud i et sommerhus på Betulastien i Nykøbing Sjælland. Hoveddøren var opbrudt, muligvis med et koben, og huset var rodet igennem. Ifølge politiet er der endnu ikke overblik over de stjålne genstande.

Indbrudstyv stjal køkkenting Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi, der modtog anmeldelsen i fredags, brød en tyv ind i et hus på Gyvelbugten i Yderby Lyng i perioden mellem sidste søndag og denne fredag. Tyven brød en havedør op og forlod huset samme vej med blandt andet otte spisebordsstole, et spisebord, en lampe, fire køkkenknive og nogle dyner.

Indbrud i Nykøbing Mellem lørdag klokken 11 og søndag klokken 18.45 brød en ukendt gerningsmand ind i et hus på C C Iversens Vej i Nykøbing. Herfra stjal tyven kontanter, en iPad og en mobiltelefon.

Smykke-tyv i Asnæs Fra en villa på Krokusvænget i Asnæs er der blevet stjålet diverse guldsmykker, en halskæde, en slipsenål og en Gps af mærket Garmin. Indbruddet er sket mellem lørdag klokken 16.40 og klokken 01.30 natten til søndag, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Tyven kom ind ved at bryde et vindue til et gæsteværelse op.

Tyv tog mønter En indbrudstyv har i weekenden været på spil på Johs. Olsens Vej i Nykøbing. Fra en villa på vejen er der i tidsrummet fra lørdag klokken 15 til søndag klokken 23.59 blevet stjålet 500 kroner i mønter fra en skål. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi kom tyven ind i huset ved at bryde et soveværelsesvindue op.

Kontanter og smykker stjålet Kontanter, en guldring og et Skagens armbåndsur. Det var udbyttet ved et indbrud på Bakkehøj i Svinninge mellem fredag den 17. februar og i torsdags klokken 21.30, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Tyven er kommet ind ved at bryde et stuevindue op, og der var sat trykspor i karmen og hasperne var knækket af. Skagens uret er af ældre dato og har en sort, smal læderrem og viser i skiven. I guldringen er »Niels 1929« indgraveret.