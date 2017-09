En købmandsbutik, en grillbar og et værksted såvel som flere villaer og sommerhuse har haft uindbudte gæster i Nordvestsjælland. Arkivfoto: Jan Holm Foto: Foto: Jan Holm

Indbrud i stribevis: Møntsamling, Mercedes-biler og pålægchokolade stjålet

Odsherred - 04. september 2017

Indbrudstyve har været på togt i det nordvestsjællandske. I alt har Midt- og Vestsjællands Politi fredag og hen over weekenden modtaget 14 anmeldelser. Heraf seks alene i Odsherred.

Møntsamling stjålet En møntsamling er stjålet ved et indbrud på C.C. Iversensvej i Nykøbing. Indbruddet er sket i tidsrummet fredag klokken 15 og lørdag klokken 15.30 hvor det blev opdaget. Soveværelsesvinduet er blevet brudt op og alt i rummet er gennemrodet. Det ser ikke ud til tyven har været i resten af huset. Om der er stjålet mere end møntsamlingen er endnu uvist.

Omfattende udbytte fra indbrud Fire fjernsyn af mærket Samsung, to Playstation 3, en Playstation 4, spil, smykker, kontanter, tøj og sko - blandt andet et par dyre Lloyd-sko i størrelse 42,5 - er blevet stjålet ved et indbrud i en villa på Engdraget i Ll. Grandløse. Indbruddet fandt sted i tidsrummet fra fredag eftermiddag til lørdag formiddag. Gerningsmanden kom ind ved at knuse en rude i bryggersdøren. Derefter blev skuffer og skabe gennemrodet.

Højtalere snuppet ved indbrud En villa på Lundemarken i Kalundborg havde indbrud i tidsrummet lørdag klokken 10 til søndag klokken 12. Vinduet til entréen var opbrudt, og der havde været færden i hele huset. Alt var gennemrodet. Der er blevet stjålet JBL højtaler, ellers intet overblik. Gerningsmændene er gået ud af hoveddøren. Naboen havde intet set eller hørt noget mistænkeligt.

Indbrud i Dagli'Brugsen Lørdag ved 19.15 tiden var der indbrud i Dagli'Brugsen Bytoften 2 i Grevinge. Gerningsmændene er kommet ind i butikken via taget, men først havde de slået strømmen fra, så butikkens alarm ikke gik i gang. Der er stjålet cigaretter og kontanter fra to pengeskabe, der blev brudt op. Gerningsmændene er kommet ud igen via et vindue. Der er et signalement: A: Mand, 175-185 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Iført: sort jakke med hætte med hvidt logo på brystet, sort kasket med hvidt logo, mørke bukser, havehandsker samt noget beklædning over næse og mund. B: Mand, 175-185 cm, Kropsbygning: Almindelig, Iført: Adidas trøje med hvide striber på ærmerne og rødt på den øvre del af brystet, lange bukser, grålig hue, havehandsker og noget grålig beklædning over næse og mund.

Koben stjålet ved indbrud En bilnøgle, en bærbar computer af mærket Acer, smykker, medicin og kontanter er blevet stjålet ved et indbrud på Skolevænget i Knabstrup. Og så tog tyven da også lige kobenet og noget andet værktøj, som vedkommende havde fundet i et skur på stedet, med. Gerningsmanden kom ind ved at bryde køkkenvinduet op med kobenet. Indbruddet fandt sted i tidsrummet fra lørdag eftermiddag til søndag formiddag.

Møntsamling og smykker stjålet En villa på Strandbakken i Kalundborg har haft indbrud denne weekend, hvor gerningsmændene har taget en vielsesring, møntsamling med 12 H.C Andersen mønter, guldarmbånd med et nyt stykke guld og dagmarkors i en guldkæde. Tyvene er formentlig kommet ind via vestvendt havedør, da der var flere trykspor i karmen. Låseanordningen i havedøren var brudt af og lå på gulvet ved politiets ankomst. I villaen var åbne skuffer, skabe og kommoder i hele huset og der lå ligeledes en masse effekter på gulvet i hele huset.

Indbrud i grill Natten mellem torsdag og fredag var der indbrud i grillen Vig Stationsvej 2. En dør blev brudt og der er stjålet en del sodavand fra såvel gulv som køleskab.

Indbrud i maskinhus På et eller anden tidspunkt i løbet af den seneste måned har der været indbrud i et maskinhus op Joselbergvej i Veddinge Dal. Døren til maskinhuset er brud op så palen i låsen er ødelagt. Karmen er splintret. Alle skabe står åbne, og muligvis er en mængde værktøj stjålet. Men helt sikkert er der stjålet en slagnøge og en boremaskine. Politiet har fundet spor efter en bil helt op til døren maskinhuset.

Tyv tog pålægschokolade At et GoPro kamera, en cykelcomputer, en mobiltelefon samt to tablets af mærket Samsung har en indbrudstyvs interesse, det er næppe overraskende. Men gerningsmanden snuppede da også lige en pakke pålægschokolade, da vedkommende brød ind i en villa på Stjernedalen i Holbæk. Det var dog ikke det eneste nydelsesmiddel, da også whisky og cognac forsvandt. Tyven kom ind ved at afliste en rude. Det skete i tiden fra lørdag formiddag til søndag aften.

Pc, penge og guldsmykker stjålet Ved et indbrud i en villa på Mosevangen i Kalundborg er der taget en bærbar Lenovo pc, kontanter og guldsmykker. Indbruddet er foregået i tidsrummet torsdag eftermiddag til søndag eftermiddag. Tyvene er kommet ind via opbrudt dør til terrassen, der har været færden i hele huset. Hele huset var gennemrodet, og skabe og skuffer tømt ud på gulvet. Tyvene er gået ud af samme vej, som de kom ind.

Penge og smykker stjålet Penge og smykker var udbyttet, da der mellem fredag eftermiddag og lørdag middag var indbrud i en villa på C Steinchesvej i Nykøbing. Tyven er kommet ind i huset via et opbrudt badeværelsesvindue. Tyven har været i hele huset og gennemrodet skabe og skuffer.

Tyv tog hjertestarter En hjertestarter, der var hængt op hos Røde Kors på Industrivej i Tølløse, er blevet stjålet. Den er grøn og af mærket Zoll. Hjertestarteren var i et skab med alarm, men alarmen gik ikke i gang, da den blev stjålet lørdag i tidsrummet fra klokken 10 til 15.

Dyre mærkevarer stjålet Ved et indbrud i et sommerhus på Birknæsvej i Yderby Lyng er der stjålet en sort Burburykjakke og et Bretling ur. Derudover er der stjålet en kuffert indeholdende to bælter og en badesandal to flasker vin, en flaske gin. Hoveddøren opbrudt eller sparket op indefra for at sikre tyvens flugt.

To Mercedes Benz biler stjålet Fredag blev opdaget et indbrud i et fritidsværksted på Helenevej i Høng, hvor der er blevet stjålet to uindregistrerede biler, en brun Mercedes Benz S - klasse årg. 1979 og mørk grå Mercedes Benz S - klasse årg. 1982. De stod på nogle lifte. Indbruddet kan være foregået i tidsrummet fredag helt tilbage til den 1. juni, da anmelderne ikke været ved værkstedet i de to måneder. Anmelderen har selv nøglerne til bilerne.