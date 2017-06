Se billedserie D-A-D er kendt for at brænde lidt af hvert af til koncerterne, blandt andet trommesæt.

Ild og røg på scenen på Vig Festival

Odsherred - 30. juni 2017 kl. 14:04

Når D-A-D, Sort Sol og Carpark North går på Store Scene på Vig Festival, er det med spektakulære rock-udladninger, hvor der vil indgå åben ild og fyrværkeri.

Blandt andet er D-A-D kendt for afbrænding af trommesæt i afslutningen af Laust Sonnes rasende vilde tromme-ridt i nummeret »I Want What She's Got«.

Derfor har Vig Festival fået såkaldte pyro-tekniske tilladelser fra brandmyndighederne til koncerterne. Det kræver særlige procedurer på scenen, og der skal holde en brandbil klar bag Store Scene, hvis der skulle udbryde brand.

Der er også givet særlige myndigheds-tilladelser til, at Djämes Braun og ItaloBrothers kan fyre konfetti-kanoner af ud over publikum foran Scene 21.

Sømændene er kendt og elsket for at fyre en stor lakridspibe-kanon af, så publikum kan blive udstyret med politisk korrekt ryge-grej.

Lune Larsen, alias Kim Larsen, behøver ingen pyro-tekniske tricks for at varme publikum op. Det er bare at starte med akkorderne til »Rabalderstræde«, hvor den slet, slet ikke får for lidt.

Ét af de bands, der også trækker billetsalget i vejret, er de britiske 80'er-stjerner Levil 42. Til koncerten vil publikum få serveret hits som »Lessons in Love« og »Running in the Family med den funky bassist Mark King i front.