Ild i campingvogn - sovende reddet ud

- Hun formåede at redde sig ud af campingvognen ved at kravle ud ad et vindue. Hun lå på en græsplæne, da vi kom. Nogle naboer havde taget sig af hende. Ambulancefolkene vurderede, at det ikke var nødvendigt at køre hende på hospitalet, fortæller Lars Karlsen, som ikke ved, hvorfor der opstod brand i campingvognen.