Formanden for byggeudvalget, Søren With (S), mener, det er for risikabelt at tage flere penge fra kontoen for uforudsete udgifter. Foto: Stefan Andreasen

Ikke penge til et større idrætsanlæg i Højby

Odsherred - 30. maj 2017 kl. 18:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kan ikke tage yderligere en halv mio. kr. fra hal-byggeriet for at få det store idrætsanlæg, som Højby Idrætsforening gerne vil have. Det er for risikabelt, hvis der skulle komme uforudsete udgifter. Hvis et så stort byggeri pludselig kommer til at mangle penge, kan vi risikere, at bygningerne ikke kan gøres færdige, siger formand for byggeudvalget, Søren With (S).

- Vi har penge stående til uforudsete udgifter, men vi har allerede vovet at tage 400.000 kr. fra kontoen til idrætsanlægget - det kan vi gøre, fordi det har været en mild vinter, siger formanden. Hvis vi havde flere penge i projektet, kunne vi have taget det store anlæg. Men økonomien styrer det, siger Søren With.

- Da vi gik i gang med byggeprojektet, blev der sat 1,5 mio. kr. af til det nye idrætsanlæg og en mio. kr. til at regulere boldbanen på Højby Skole og udvide rulleskøjtebanen. I alt 2,5 mio. kr. til baner. I processen besluttede byggeudvalget at lægge yderligere en halv mio. kr. i idrætsanlægget, så der nu var 2 mio. kr. Vi indhentede tilbud på tre anlægs-størrelser, og det viste sig, at billigste tilbud lød på 2,4 mio. kr. på det mindste af anlæggene, oplyser Søren With.

- På et ekstraordinært møde i byggeudvalget var der så - på nær Højby Idrætsforening - enighed om at tilføre yderligere 400.000 kr. og gå i gang med det idrætsanlæg, som bliver bygget nu.

- Vores erfaringer med så-græs på boldbanen ved Højby Skole er meget dårlige. Jeg har holdt flere møder med Højby Idrætsforening, der var frustrerede over, at græsset ikke blev klar. Så jeg og administrationen besluttede, at der skal være rullegræs på det nye anlæg. Så er man sikker på, at man kan bruge boldbanen allerede til efteråret, siger formanden.

- Jeg kan godt forstå Højby Idrætsforenings argument med, at man kan vende banen i det store projekt og undgå nedslidning. Men nu har de jo også fået fodboldbanen på skolen, som de kan slide på og aflaste den nye bane med. Det var blandt andet derfor, vi tidligt i processen valgte at tilføre en mio. kr. til skolens boldbane, siger Søren With.