Igen bøvl med lang ventetid på skolebus

I Rørvig er en flok skolelever havnet i en situation, hvor de har næsten to timers transport hjem fra skole. De bor nemlig i Egebjerg, og skal med bussen til Nykøbing Station, hvor de skal vente en halv time for at komme videre med offentlig transport. Og det er hverken skolens bestyrelse eller ledelse tilfredse med. Det er nemlig sket i forbindelse med forsøgene på at justere bustider på en del busser, for at imødekomme et problem med for lange ventetider på busserne ved de kommunale folkeskoler.