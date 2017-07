I kø til mad, genbrug og kunsthådværk

Ved frokosttid var der trængsel ved Isefjordsvej og Egebjergvej ind mod Nykøbing, hvor konvoyen rakte langt ud i horisonten. En del af dem gjorde holdt ved Kongehallen, hvor et par håndfulde af Odsherreds føde- og drikkevareproducenter delte ud af smagsprøver. Men også her var der kø - en kø, der begyndte ved Skelbækgaards grøntsager, som man så passende kunne skylle ned med et par dråber af Ørnbergs kølige hvidvin. Hele vejen rundt var der kø og trængsel for at komme til at smage på varerne.