Michael Andersen ved en tidligere jul. Foto: © Mikael Rieck/Mikael Smith

Send til din ven. X Artiklen: I Høve begynder julen i november Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I Høve begynder julen i november

Odsherred - 24. december 2016 kl. 15:11 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Michael og Elin Andersen, Høve, holder julefest i »Villa Bedstefar«, men julen begynder altid i november med en gammel tradition:

For os i Høve starter juletiden i slutningen af november med at de 50 røde julehjerter deles ud til beboere i byen, som selv sætter dem op og tilslutter strøm, og juletræet med lys sættes op på byens hjørne. Dette er en 40 - 50 år gammel tradition.

Dette medvirker til en god julestemning og understreger fællesskab og samarbejde for de ca. 200 beboere, og til glæde for de mange, der kører gennem byen.

Under min opvækst i Høve Bageri i 50'erne var juleaften altid hos tante og onkel, Mary og Aksel Krabbe og deres tre børn i Asnæs.

Dejligt at der kun var tre kilometer at køre, for turen bestod udelukkende af formaninger og påbud om at huske at bukke og sige tak på de rigtige tidspunkter, alt imens jeg med mundvand på et lommetørklæde, blev renset på kinden eller i panden!

I vores hus er der lys og nisser i staldvinduerne og i haven, mm. Huset hedder Villa Bedstefar, fordi min fars bedstefar (min oldefar) boede her fra 1915 - 1951. Det var hans aftægtsbolig, da Esterhøj-gård blev overdraget til næste generation.

D. 24. december bliver vi traditionen tro, min søster og os selv, som er ældste generation (sidst i 60erne) min søsters ene søn, den anden søn bor i »Damanhur« i Italien, og plejer at komme med sin hollandske kone, men ved det ikke helt endnu. Vores to børnebørn (teenagepiger) og deres mor - vi mistede desværre vores søn for fem et halvt år siden, denne sorg tynger os alle, men vi gør vores bedste.

En ung indisk familie en far, en mor og en søn på to år, som min søster har hjulpet i gang i Danmark, er nu med for fjerde gang.

De unge indere, som nu har været med til vores juleaften i en del år er meget interesseret i danske traditioner og værdier, og er meget glade for at være med til en rigtig dansk juleaften. Han og hans kone gør meget for at lære sproget så perfekt som muligt.

I stuen er der pyntet med engle i snore fra loftet, mange nisser med og uden lys i, store julefigurer og med lysende hjerter i alle vinduer.

Min søster kommer med hjemmelavet rødkål, risalamande og mandelgaver, pigernes mor kommer med and, flæskesteg brune og hvide kartofler og den tykke, opbagte brune sovs laver vi selv.

Der er altid god afsætning af nisseøllet, som jo kun fås i denne tid. Der er cirka tre mandelgaver, som pudsigt nok havner hos børnene.

Julegaverne bliver anbragt under træet, og de ældgamle arvede sanghæfter deles ud. Alle vælger efter tur (de yngste først) en julesang og bestemmer også, om vi går om juletræet eller sidder ned !

Der afsluttes altid med sangen »så går vi hjem fra mosen, med hul på hosen« danset i kæde i højt tempo og af fuld hals, gennem alle husets rum og rundt om huset!

Det er nu gavetid ! På forunderlig vis dukker julemanden eller hans hjælpere (pigerne) op og snakker, eller synger »Santa Claus is coming to town«. Han deler gaver ud fra sin julesæk, og de unge deler ud af gaverne, som ligger under træet.

Der pakkes op snakkes og pjattes, nogen rider højhest, mens andre ubemærket (tror de), tømmer køleskabet for resterende and og flæskesteg !

De senere år har grammofonen, ud på aftenen lagt nål til Lille-Pers »Til julebal i nisseland«, gamle julesange med Poul Reichhardt og ikke mindst Christiania-pladen og Solvognens Elverhøj, akkompagneret af vores sangstemmer.

Omkring midnat pakkes bilerne og familierne drager hver til sit, mætte af dagens indtryk, den herlige julemad og den megen nissepostyr.