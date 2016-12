Hvem sætter mystiske skilte op?

Gundestrup: En række indbrud på Karl Jensensvej i Gundestrup tidligere i denne uge, har skabt en del bekymring lokalt. En af Nordvestnyts læsere bosiddende på Karl Jensensvej undrede sig derfor også, da der torsdag pludselig stod et skilt foran hendes havelåge. Skiltet var en hilsen til julemanden, om at huske, at stoppe ved huset. Kvinden ved ikke hvem der har stillet sådan et skilt der, men har erfaret, at et andet hus i nabolaget har fået et tilsvarende skilt anbragt af ukendte gerningsmænd. Forholdet er blevet anmeldt til politiet, som har rådet kvinden til at fjerne skiltet, da der kan være tale om et mærke brugt af indbrudstyve, som er ude og udse sig oplagte indbrudsemner op til jul.