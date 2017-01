Niels Nicolaisen vil have økonomiudvalget til at frede Højbygård, i hvert fald i et år. Foto: Mik

Hussalg skal udsættes

I Højby nærmer den nye hal, Borren, sig, men flere foreninger er nervøse for om der bliver plads til dem. Det gør der, lyder det fra Søren With (S), der er formand for Odsherred Kommunes kultur- og folkeoplkysningsudvalg, men venstremanden Niels Nicolaisen, mener, at politikerne skal lytte grundigt til foreningernes bekymring, og så skal Højbygård, hvor foreningerne holder til i dag, fredes i et år.