Huset de slås om

Odsherred - 01. juli 2017 kl. 18:36 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pæne mennesker slås med ord, også selvom ordene ikke altid er lige pæne. Sådan er det også på havnen i Rørvig, hvor sejlklubbens formand, der også er formand for brugerrådet, Otto Graham, har opbakning fra omkirng 400 Facebook støtter når han et år efter at politikerne har truffet beslutningen, stadig forsøger at få omgjort Rørvig Kajakklubs ret til at rive grill-huset ned og erstatte det med et klubhus.

Han har klaget over kommunens afgørelse til tilsynet, han kalder det magtfordrejning og så sender han endnu en opfordring til kajakklubben om at droppe sine planer, og i stedet bygge et klubhus vest for sejlklubben og lade grill-huset i fred.

Sådan kommer det dog næppe til at gå. I hvert fald slår kajakklubbens formand, Ernst Bührmann fast, at grill-huset ryger til september, og han siger, at modstanderne bruger ufine metoder, når de forsøger at tage udseende af, at havnen mister grill-huset.

- Virkeligheden er jo, at folk på havnen får et dobbelt så godt grill-hus, så det er et magtspil, hvor man med ufine metoder forsøger at hidse en stemning op imod os. Det har jo stået på i flere år, og det har kostet meget energi for os, siger han.

Havnefoged Lars Holm bekræfter over for Nordvestnyt, at grill-huset bliver flyttet for havnens regning, og at tanken er, at det skal flyttes over hvor der i dag er et udekøkken, også selvom der ikke her er udlagt et byggefelt. Noget, der angiveligt kan klares med 10 m2 store pavilloner eller en dispensationsansgning.