Honky Tonk ad libitum

Hvis man bevægede sig ned ad Algade i Nykøbing lørdag aften, var der kræs for både øregange og smagsløg. Visit Odsherred og en række af byens restaurationer stod for 8. år i træk bag den tilbagevendende byfest, hvor Nykøbing city for en aften bliver omdannet til Honky Tonk Town. For 100 kroner kunne man købe sig adgang til samtlige restauranter og spillesteder, og det var der mange, som benyttede sig af. I år var vejrguderne med arrangørerne. Der var derfor godt besat ved de udendørs borde i gårdhaven på Restaurant Paparazzi, hvor a la Liza med Lise Møller i forgrunden på vokal og guitar, sang og spillede sine egne melodiske sange. På Lian Hua var der sat telt op på gaden, hvor gæsterne nød de friturstegte delikatesser med en omgang jazzede toner fra Goth & Bülow. På et bord udenfor sad Kathrine Bang fra FDF og solgte armbånd til Honky Tonk-arrangementet.