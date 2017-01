Holger tager på 3.600 km lang cykeltur

Efter 47 år på arbejdsmarkedet, heraf de 30 år i Odsherred Kommune, siger 65-årige kultur- og fritidskonsulent Holger Petersen farvel og tak for denne gang. Nu skal han cykle 3.600 kilometer rundt i Norden. Det tager rundt regnet to en halv måned.

- Jeg cykler en rigtig lang tur rundt om Danmark via Sverige, Nordtyskland og op langs den jyske vestkyst. Og derfra til Sydnorge og videre til Larvik og tilbage til Frederikshavn og så cykler jeg på kryds og tværs i Danmark, for at ende i Frederikshavn igen. Herfra vil jeg tage færgen over til Göteborg og cykler ned langs den svenske vestkyst, og så hjem, fortæller Holger Petersen, som tager turen helt alene.

- Jeg har altid arbejdet, siden jeg var barn og har været misundelig over unge, der tog et break. Nu har jeg simpelthen lyst til et break, og jeg er født og opvokset tæt omgivet af natur, og jeg har besluttet at jeg skal bruge resten af mit liv på at tage min plads i naturen tilbage, forklarer han til Nordvestnyt.