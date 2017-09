Høstmarked med nykomponeret musik

Vin- eller romsmagning, et kig under kølerhjelmen på en VW, en tur gennem et utal af stande med kunst og kunsthåndværk eller et glas øl akkompagneret af musik fra ikke bare en, men to scener. Valgmulighederne var talrige da Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage bød indenfor til et kombineret høstmarked og musikfestival arrangeret i samarbejde med Granhøjen. Kombinationen af mad, marked og musik fik mange til at svinge forbi i weekenden, og af samme årsag var der sat godt med parkeringsguider til at lede bilisterne til ledige pladser på marken ud til Højbyvej.