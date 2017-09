Se billedserie Else Torp kan opleves i Asnæs Kirke i morgen søndag - en koncert arrangeret af Musik i Asnæs. PR-foto: Kerry Brown

Send til din ven. X Artiklen: Hør hende i Asnæs: Sopran har sunget med Nick Cave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hør hende i Asnæs: Sopran har sunget med Nick Cave

Odsherred - 16. september 2017 kl. 19:08 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musik i Asnæs har gjort et scoop. Det er lykkedes at engagere den verdenskendte danske sopran Else Torp, der blandt andet har sunget med rock-poeten Nick Cave og hans The Bad Seeds.

Søndag giver Else Torp koncert i Asnæs Kirke - dog ikke med Nick Cave.

Hun har også optrådt med Scottish Chamber Orchestra, London Sinfonietta og Kronos Quartet og er medlem af det anerkendte Theatre of Voices, grundlagt af baryton Paul Hillier.

Else Torp blev kendt over hele verden, da Nick Cave inviterede hende til at synge med på duetten »Distant Sky« på albummet »Skeleton Tree«.

Cave er stor fan af Theatre of Voices' fortolkninger af barok-komponister og nyere navne som Stockhausen og Arvo Pärt.

Nick Cave skrev den følsomme »Distant Sky« i dyb sorg over at have mistet sin søn i en ulykke. Efter udgivelsen blev Else Torp rost for sin smukke sang.

Til koncerten i Asnæs Kirke vil hun optræde med værker af J.S. Bach, Telemann, Buxtehude og den barok-inspirerede nutidige Arvo Pärt. Else Torp akkompagneres af violinist Johannes Søe Hansen, 1. koncertmester i DR SymfoniOrkestret, og af organist Allan Rasmussen, der har optrådt over det meste af verden.