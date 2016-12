Se billedserie Guitarist og sangskriver Frederik Vedersø, kendt fra The Eclectic Moniker og The White Album, skal stå for sangskriver-linjen. PR-foto: Foto: Morten Rode

Højskole ansætter kendt musiker

Odsherred - 30. december 2016 kl. 07:57 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en trend for unge danske musikere selv at ville stå for sangskrivningen, og det kan mærkes på Den Rytmiske Højskole i Jyderup ved Vig.

Her er guitarist og sangskriver Frederik Vedersø, kendt fra indiepop-bandet The Eclectic Moniker og fra trioen The White Album, netop fastansat på fuldt skema til den opgraderede sangskriverlinje.

- Det er jo dér, det hele rykker for tiden. I perioder har vi haft ét hold, så to hold, men her på forårsholdet har vi tre hold på sangskriverlingen med i alt 24 tilmeldte elever, fortæller Lars Gjerlufsen, forstander på Den Rytmiske Højskole.

- Frederik Vedersø bliver en nøgleperson hos os. Han kender allerede højskoleverdenen efter at have været lærer på Engelsholm Højskole i et år, han er en kompetent lærer, og vi glæder os rigtigt meget til samarbejdet, siger forstanderen.

Frederik Vedersø er uddannet guitarist fra Det Fynske Musikkonservatorium og er sanger og guitarist i The Eclectic Moniker og The White Album, der har givet ham stor erfaring med sangskrivning, scene-optræden og musik-produktion.