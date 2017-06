Hjemmeværnsfolk mangler før salg bliver mulig

På mandag har Høve Hjemmeværnsgård 60 års fødselsdag. Men det bliver uden festsange og begejstring, for i mange år har hjemmeværnet ikke haft brug for faciliteterne, og i dag overlever bygningerne kun, fordi de udlejes flittigt gennem Høve Bylaug.

Bylavet vil gerne overtage gården, men det er ikke så nemt. Det kræver en vedtægtsændring for den forening, der ejer gården, og det kan kun ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger med deltagelse af mindst 21 hjemmeværnsfolk, og til dagbladet Nordvestnyt, siger foreningens formand, Benny Mølsted, at de er svære at opspore, og skulle det lykkedes, så vil et eventuelt overskud skulle fordeles mellem Frøslevlejren, Frihedsmuseet og veteranforeningen.