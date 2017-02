Se billedserie Det lokale unge sangtalent og tidligere X-factordeltager, Maria Birch fra Nykøbing, optræder til ungdomsfesten i Hørve. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Her bliver der X Factor for alle pengene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her bliver der X Factor for alle pengene

Odsherred - 16. februar 2017 kl. 19:39 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere unge talenter med X Faktor-optrædener i rygsækken gæster ungdomsfesten i Hørve, hvor alle Odsherreds unge fra 6. klasse til og med 17 år er inviteret til musik og dans. Festen i Vallekilde-Hørve Fritidscenter den 10. marts er uden alkohol, men til gengæld proppet med unge lokale talenter.

Blandt de optrædende er Asta Irene Johansen fra Holbæk, som for en stund snusede til årets X Factor-scene, men ikke nåede gennem nåleøjet til de eftertragtede liveshows.

Også Maria Birch fra Nykøbing, som var med i X Factor for et par år siden, har også takket ja til invitationen og synger nogle af hendes sange for det unge publikum.

Desuden optræder de unge, lokale musikanter fra Vallekilde, Cecilie Lindquist og André Sjelborg, og samtlige artisters optrædener bindes sammen af den lokale dj, Claes Sommer.

Lokalpolitiker og formand for ungehuset i Hørve, Søren With (S) er med i planlægningen sammen med en gruppe unge og voksne fra byen, og han håber, at festen kan blive en lige så stor succes som sidste år, hvor over 250 unge hyggede sig med musik og dans i hallen helt uden alkohol.

- Jo længere vi kan trække de unges alkoholdebut jo bedre, og vise dem, at man godt kan have det sjovt uden at drikke sig mod til. Om det så bare er et halvt år, så har vi opnået noget, synes jeg, siger Søren With.

Ligesom sidste år bliver der etableret en »luftegård«, hvor de unge kan trække frisk luft uden at forlade festen og der bliver tilmelding via et billetsystem, hvor kontaktnumre til forældrene er knyttet til.