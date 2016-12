Folk begyndte mandag eftermiddag at hente sandsække, her i Rørvig. Foto: Torben Andersen

Henter nu sandsække

Frivillige fra beredskabskorpset til stede for at hjælpe og vejlede borgere, der har behov for sandsække. Og både i Nykøbing og Rørvig var der ved 14-tiden en jævn strøm af bekymrede borgere, der kom for at hente sandsækkene.