Helt uden kandidater til valget

Liberal Alliance, LA, i Odsherred har fået ny formand, men de har ingen kandidater til kommunalvalget den 21.november. Det får dog ikke formanden Martin Mosfeldt til at blive nervøs, for han vil have det organisatoriske bagland på plads, før han går på kandidatjagt.

Han vil have kommunen til at droppe geoparken og den kommunale erhvervsstøtte, som han kalder en fejlslagen kommunal velgørenhed, og så opfordrer han det kommende byråd til at sænke kommuneskatterne og lade erhvervslivet og borgerne om selv at bestemme, og til Nordvestnyt slår han fast, at får LA magt så vil for eksempel behandlingen af byggetilladelser blive radikalt ændret.