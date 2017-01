Se billedserie Der blev grinet, så lattermusklerne ind imellem næsten gik i krampe. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Hella Joof spredte glæde og glimmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hella Joof spredte glæde og glimmer

Odsherred - 20. januar 2017 kl. 09:13 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev grinet, så tårerne sprøjtede og lattermusklerne ind imellem næsten gik i krampe. Filminstruktør, livsfilosof med mere, Hella Joof, lagde torsdag aften vejen forbi Vallekilde-Hørve Fritidscenter. Flere end 500 mennesker fik godt to timers finurlige og hverdagsrelaterede tanker om fænomenet lykke.

- Lykke er som et stykke sæbe, der smutter ud mellem fingrene. Den er ikke til at holde på, så man skal huske at værdsætte den, sagde Hella Joof.

Hun introducerede glimmerreglen, som handler om at udvise taknemmlighed for de små positive indslag i hverdagen.

- I stedet for at brokke sig over, at ens knæ ligner æbleskiver, så kast glimmer på, foreslog Hella Joof.

Hun fortalte om brokkereglen, ja-nej-reglen, misundelsesreglen og flere andre nyttige værktøjer til en mere lykkelig hverdag.

Hella Joof gav sit publikum meget at grine over, og endnu mere, at tænke over. Publikum gik grinende mod udgangen efter foredraget, og der er uden tvivl efterfølgende blevet kastet godt med glimmer på den overbelagte parkeringsplads denne aften.