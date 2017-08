Havnefogeden vil hellere fiske

Odsherreds tre havne står snart uden havnefoged. Når august bliver til september stopper Lars Kenneth Holm, der har været havnefoged siden 2006 og han har arbejdet på havnene siden 2004, og det gør han for at blive fuldtidsfisker på fødeøen Bornholm.

Til dagbladet Nordvestnyt fortæller han, at han igennem alle årene har ejet en fiskekutter, og derigennem har de nødvendige licenser og fiskekvoter, og at han nu benytter lejligheden til at foretage et karrieskift inden han bliver for gammel.