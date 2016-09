Havn eller marina?

Udenlandske sejlere forstår ikke ordet »lystbådehavn«. Personalet ved de kommunale havne i Odsherred foreslår derfor, at havnene i Nykøbing, Rørvig og Havnebyen bliver omdøbt, så ordet »marina« indgår. Det er et ord, som turisterne fra Sverige og Tyskland kender. Forslaget skal nu diskuteres i de tre havnes brugerråd.

Morten Egeskov (V), formand for havnerådet og miljø- og klimaudvalget, er indstillet på at følge indstillingerne fra brugerrådene. Men personligt stiller han sig en skeptisk overfor forslaget.

- Odden Havn er for mig at se en havn og ikke en marina. Det lyder lige prætentiøst nok i mine øje. Men hvis det er det, der skal til for at ligge bedre på google-statistikken, så vil jeg ikke afvise det. Det bliver så mere af nød end af lyst for mit vedkommende, siger Morten Egeskov.